Operación Tributo y el abrazo solidario de Cuba

Cuba recuerda hoy el aniversario 36 de aquel momento solemne para la Patria que,bajo el nombre de Operación Tributo,fueron trasladados e inhumados los restos de los cubanos que cumplían misiones militares y tareas civiles.La Patria acogía orgullosa a aquellos hijos que con altruismo y valores infinitos entregaban sus vidas en otras tierras lejanas a favor de la humanidad.De probada valentía y alto concepto de la solidaridad los cubanos abrazaron sentimientos nobles que los hermanaban con otros combatientes en diferentes partes del mundo.