Operación Tributo y el abrazo solidario de Cuba

Cuba recuerda hoy el aniversario 36 de aquel momento solemne para la Patria que,bajo el nombre de Operación Tributo,fueron trasladados e inhumados los restos de los cubanos que cumplían misiones militares y tareas civiles.La Patria acogía orgullosa a aquellos hijos que con altruismo y valores infinitos entregaban sus vidas en otras tierras lejanas a favor de la humanidad.De probada valentía y alto concepto de la solidaridad los cubanos abrazaron sentimientos nobles que los hermanaban con otros combatientes en diferentes partes del mundo.

La colaboración cubana en suelo africano, a petición del Movimiento Popular para la Liberación de Angola, se realizó con el fin de impedir la frustración de la independencia de ese país africano en 1975 por fuerzas internas y por tropas sudafricanas, según afirman los historiadores.

Su activa participación contribuyó a poner fin a las incursiones de los racistas sudafricanos dentro del territorio de Angola y la salida de la cárcel del líder Nelson Mandela luego de varias décadas de encierro,…   » ver todo el comentario
#1 se obvia todo lo puteada que está Cuba por el imperio, el imperio no perdona, es un milagro que siga en pie, Mandela tenía mucho agradecimiento hacia Cuba.
Qué viva la propaganda kamarada!

36 años después el ciudadano cubano tiene otras cosas de qué preocuparse
elpais.com/america/2025-09-22/cuba-el-pais-que-la-revolucion-no-promet
