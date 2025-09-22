Operación Tributo y el abrazo solidario de Cuba

Cuba recuerda hoy el aniversario 36 de aquel momento solemne para la Patria que,bajo el nombre de Operación Tributo,fueron trasladados e inhumados los restos de los cubanos que cumplían misiones militares y tareas civiles.La Patria acogía orgullosa a aquellos hijos que con altruismo y valores infinitos entregaban sus vidas en otras tierras lejanas a favor de la humanidad.De probada valentía y alto concepto de la solidaridad los cubanos abrazaron sentimientos nobles que los hermanaban con otros combatientes en diferentes partes del mundo.
Su activa participación contribuyó a poner fin a las incursiones de los racistas sudafricanos dentro del territorio de Angola y la salida de la cárcel del líder Nelson Mandela luego de varias décadas de encierro,… » ver todo el comentario
36 años después el ciudadano cubano tiene otras cosas de qué preocuparse
