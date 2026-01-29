edición general
Operación salvar al cónsul: cómo Marruecos envió al acosador a África y la embajadora Karima le encubrió

Sidi Mohammed Biedallah, protagonista del continuo acoso laboral y sexual que sufrió su secretaria en el consulado de Marruecos en Murcia...

El nombre de Mohammed Biedallah figura entre los nombramientos comunicados el 12 de mayo de 2025 tras una reunión del Consejo de Ministros presidida por Mohamed VI en el Palacio Real de Rabat. Antes de su envío a África, el diplomático fue nombrado cónsul de Marruecos en Bilbao y más tarde en Turín (Italia).
Marruecos está en África.
hay alguien que no quiere entender que se está hablando de su traslado desde "Murcia", que NO está en África. pero da igual. y por qué? pues porque lo trasladan a un territorio extra-UE y por tanto más difícil es de perseguir por delitos cometidos en la UE, en este caso en el consulado marroquí en Murcia. pero que da igual, que no lo quieres entender y haces muy requetebién
