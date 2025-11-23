edición general
Operación revolucionaria en Turín, el corazón sigue latiendo desde Atenas hasta ser implantado en el paciente

En el Centro de Trasplantes Cardíacos y Pulmonares del Hospital Molinette de Turín se ha producido una auténtica revolución: el corazón que se iba a trasplantar procedente de un donante de Atenas (Grecia) se mantuvo latiendo no sólo durante el transporte, sino también mientras se implantaba en el receptor. La operación, que tuvo lugar en los días en que se conmemoraba el 40 aniversario del primer trasplante de corazón realizado en Italia, debe considerarse extraordinaria porque volvió a latir a 1.600 kilómetros de distancia y no se detuvo ni...

#1 mariopg
esto es europa, y nos la están robando
