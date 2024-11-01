Operación rescate en Arahal (Sevilla) para salvar a dos gallos malheridos tirados en un contenedor soterrado  

Dos gallos malheridos han aparecido en un contenedor soterrado de una calle de Arahal. La Policía Local ha organizado el rescate de los animales junto con operarios de distintos servicios municipales. Los gallos están vivos, aunque presentan numerosas heridas especialmente en la cabeza, por lo que los cuerpos policiales intervienientes en el caso suponen que han participado en peleas. Los dos gallos han aparecido en el contenedor de reciclaje de papel y cartón. Según la Policía Local, una vecina “ha oído un aleteo cuando ha ido a tirar cart...