edición general
3 meneos
10 clics
Operación rescate en Arahal (Sevilla) para salvar a dos gallos malheridos tirados en un contenedor soterrado

Operación rescate en Arahal (Sevilla) para salvar a dos gallos malheridos tirados en un contenedor soterrado  

Dos gallos malheridos han aparecido en un contenedor soterrado de una calle de Arahal. La Policía Local ha organizado el rescate de los animales junto con operarios de distintos servicios municipales. Los gallos están vivos, aunque presentan numerosas heridas especialmente en la cabeza, por lo que los cuerpos policiales intervienientes en el caso suponen que han participado en peleas. Los dos gallos han aparecido en el contenedor de reciclaje de papel y cartón. Según la Policía Local, una vecina “ha oído un aleteo cuando ha ido a tirar cart...

| etiquetas: arahal , rescate , gallo de pelea , malherido , contenedor soterrado
2 1 0 K 32 Abuso_Animal
2 comentarios
2 1 0 K 32 Abuso_Animal
#2 soberao *
"Gallos malheridos" no, dos pollos de pelea, que han quedado inservibles para las peleas y los han arrojado al contenedor para que se mueran sin más. Luego la gente ésta de los pollos de pelea se cabrea porque se prohibe por la crueldad de esto, cuando hechos como esta noticia demuestran el tipo de gente que atrae estas pelean entre animales.
3 K 45
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Ehhh unnn dereshooo de loh andaluse. Lo mijmo que pasear figurah de palo, EA.
0 K 9

menéame