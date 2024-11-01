Operación Golondrina: la gran proeza logística olvidada

Se cumplen ahora 50 años de la denominada Operación Golondrina, nombre que recibió la compleja operación logística desarrollada por las Fuerzas Armadas españolas para evacuar la entonces provincia del Sahara Español (la provincia 53 de España).
| etiquetas: operación , golondrina , evacuación , sáhara , español
Lo del Sahara fue un acto de cobardía y de altísima traición a España. Ni siquiera nombraré a los saharahuis: a España. El responsable, o sea el Rey Juan Carlos, debería haber sido ejecutado en cualquier país mínimamente decente por haber hecho eso.
El valor estratégico y los recursos que tiene el Sáhara Occidental es apabullante. Si baja Dios, me pone a… » ver todo el comentario
Ahora están felices como perdices
noteolvidesdelsaharaoccidental.org/la-cia-desclasifico-documentos-sobr
No fue una derrota ni nada de eso
Y los saharauis querían quedarse solitos, por algo no dijeron ni mu en la ONU
Con su pan se lo coman