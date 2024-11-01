edición general
Operación Golondrina: la gran proeza logística olvidada

Se cumplen ahora 50 años de la denominada Operación Golondrina, nombre que recibió la compleja operación logística desarrollada por las Fuerzas Armadas españolas para evacuar la entonces provincia del Sahara Español (la provincia 53 de España).

a69 #1 a69
Operación salir por patas y dejar a los saharauis tiraos
correcorrecorre #3 correcorrecorre
#1 Tampoco es que nos quisieran por ahí, por cierto.
alfre2 #6 alfre2
#3 cuándo ha importado eso?
Supercinexin #8 Supercinexin *
#3 Menudo argumento. Ni en Euskadi tampoco nos querían en los 70, 80 y 90 y ya se les ha pasado. Un poco de amor y cariño lo resuelve todo.

Lo del Sahara fue un acto de cobardía y de altísima traición a España. Ni siquiera nombraré a los saharahuis: a España. El responsable, o sea el Rey Juan Carlos, debería haber sido ejecutado en cualquier país mínimamente decente por haber hecho eso.

El valor estratégico y los recursos que tiene el Sáhara Occidental es apabullante. Si baja Dios, me pone a…   » ver todo el comentario
Pertinax #9 Pertinax
#8 No te querrían a ti.
ElenaCoures1 #10 ElenaCoures1
#3 Fenomenal
Ahora están felices como perdices
Free_palestine #4 Free_palestine *
#1 Estaba todo amañado, la desclasificación de documentos de la CIA así lo cuenta:

noteolvidesdelsaharaoccidental.org/la-cia-desclasifico-documentos-sobr
JuanCarVen #11 JuanCarVen
#4 Al final población civil bombardeada con napalm.
Feindesland #5 Feindesland
#1 De alguna manera hay que dejar de ser colonialista, ¿no?

:-D
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
#1 Salir por patas no. Se evacuó la presencia oficial española cumpliendo un mandato de la ONU
No fue una derrota ni nada de eso
Y los saharauis querían quedarse solitos, por algo no dijeron ni mu en la ONU
Con su pan se lo coman
#2 endy
Y más recientemente la operación Rata traidora
