Operación Dulcinea, el secuestro del trasatlántico Santa María contra las dictaduras de Franco y Salazar

En enero de 1961 el panorama internacional se vio alterado por el secuestro, en aguas del Mar Caribe del trasatlántico Santa María con unas mil personas a bordo de diferentes nacionaliades. El comando que protagonizó la llamada Operación Dulcinea, formado por 24 miembros del grupo armado iberista DRIL, pretendía hacer una acción de denuncia de las dictaduras imperantes en Portugal y España. odos los países miran a Estados Unidos en espera de ver cómo va a actuar la administración de Kennedy, recién elegido presidente...