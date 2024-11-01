La Operación Box Cutter FBI inculpa a 22 ciudadanos y empresas chinos por precursores de fentanilo

El FBI está "atacando la cadena de suministro de fentanilo en su origen", y una operación reciente condujo a la inculpación de 22 ciudadanos chinos, cuatro empresas químicas China y tres estadounidenses. "Hemos terminado de jugar al Whack-a-Mole", dijo el directorFBI Kash Patel, durante una conferencia de prensa el miércoles en Cincinnati, y añadió que ningún otro país aparte de EE.UU. tiene una "crisis de fentanilo".
Ningún otro país tiene una crisis de fentanilo… lleváis años recetándole opioides a la población y cuando se les deja de recetar se dan cuenta de que son adictos y como no pueden pagarlos legalmente se buscan la vida y el mercado descubre que hay demanda y hay quien oferta…
Pero el ejército de Estados Unidos les licencia son darles apoyo psicológico. Les da montón de psicofármacos y opioides y luego les corta el seguro por lo que les deja adictos y sin posibilidad de conseguirlos legalmente.
Sin duda los representantes farmaceúticos americanos con traje y corbata son más peligrosos que los piojos camellos.
Quizas porque tienen montada una bonita distopia de pais