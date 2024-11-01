edición general
La Operación Box Cutter FBI inculpa a 22 ciudadanos y empresas chinos por precursores de fentanilo

El FBI está "atacando la cadena de suministro de fentanilo en su origen", y una operación reciente condujo a la inculpación de 22 ciudadanos chinos, cuatro empresas químicas China y tres estadounidenses. "Hemos terminado de jugar al Whack-a-Mole", dijo el directorFBI Kash Patel, durante una conferencia de prensa el miércoles en Cincinnati, y añadió que ningún otro país aparte de EE.UU. tiene una "crisis de fentanilo".

rogerius
Y mucho ojo con producir agua oxigenada, podría desinfectar las heridas de posibles delincuentes y/o terroristas. Se te juzgaría por colaboración con banda armada y esas cosas.

Ningún otro país tiene una crisis de fentanilo… lleváis años recetándole opioides a la población y cuando se les deja de recetar se dan cuenta de que son adictos y como no pueden pagarlos legalmente se buscan la vida y el mercado descubre que hay demanda y hay quien oferta…
1
PerritaPiloto
Lo que dicen #2 y #6. Y además ningún país tiene a tantos soldados desplazados en el extranjero, o a grupos haciendo misiones tan de seguido que necesitan un montón de apoyo.

Pero el ejército de Estados Unidos les licencia son darles apoyo psicológico. Les da montón de psicofármacos y opioides y luego les corta el seguro por lo que les deja adictos y sin posibilidad de conseguirlos legalmente.
1
Asimismov
El único país del mundo donde se recetan opiáceos como analgésicos generalistas y donde varias farmaceúticas americanas se han hecho muy ricas promocionándolo como "caramelos a la puerta de los colegios".
Sin duda los representantes farmaceúticos americanos con traje y corbata son más peligrosos que los piojos camellos.
1
aPedirAlMetro
"y añadió que ningún otro país aparte de EE.UU. tiene una crisis de fentanilo"
Quizas porque tienen montada una bonita distopia de pais
1
sotillo
#1 Nadie tiene tanto enganchado al fentanilo por qué ningún país ha consentido que conviertan en yonkis a los ciudadanos para enriquecer a una familia de farmacéuticos mientras jueces y administradores ponían el cazo
0
solojavi
Creo que todos hemos pensado lo mismo al leer eso: si sois los únicos con ese problema, es posible que no sea un problema exclusivamente de narcotráfico y que debe haber algún factor social detrás.
0

