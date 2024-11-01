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OpenAI lanza GPT-5.5, la IA que programa y resuelve tareas complejas mejor que los humanos

OpenAI ha presentado GPT-5.5, su modelo de IA más potente a la fecha. Según la compañía, la nueva versión resuelve tareas complejas de forma más autónoma mejor que su antecesor y lo hace sin sacrificar la velocidad de respuesta. Eso sí, GPT-5.5 es más caro que GPT-5.4, pero OpenAI dice que su eficiencia en tokens compensa la diferencia para la mayoría de los usuarios.

| etiquetas: ia , chatgpt , openai
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3 comentarios
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eltoloco #2 eltoloco *
Resuelve tareas "complejas" mejor que los humanos.. pero es incapaz de darse cuenta a la primera de que con una suma de números pares nunca vas a obtener un número impar, y tiene que recurrir a probar todas las combinaciones:

chatgpt.com/share/69eb69ae-6df0-83eb-97b8-df71c6b0a785

Totalmente sensacionalista
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Herumel #1 Herumel
Ahora con un 5% menos de invensiones... solo datos contrastados....
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#3 omega7767
le he preguntado a tres IA diferentes estos
"tengo que ir a lavar el coche a la gasolinera que está a 1 kilómetro. Deberia ir andando a la gasolinera o en coche?'

2 IA dieron la respuesta correcta. Copilot jajaja

chatgpt "Tiene un pequeño problema la opción de ir andando: el coche no se va a lavar solo {0x1f604}
Si tu objetivo es lavar el coche en la gasolinera, en la práctica tienes que ir en coche sí o sí, porque necesitas llevarlo hasta allí."

gemini "Si tu intención…   » ver todo el comentario
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menéame