OpenAI lanza GPT-5.5, la IA que programa y resuelve tareas complejas mejor que los humanos

OpenAI ha presentado GPT-5.5, su modelo de IA más potente a la fecha. Según la compañía, la nueva versión resuelve tareas complejas de forma más autónoma mejor que su antecesor y lo hace sin sacrificar la velocidad de respuesta. Eso sí, GPT-5.5 es más caro que GPT-5.4, pero OpenAI dice que su eficiencia en tokens compensa la diferencia para la mayoría de los usuarios.