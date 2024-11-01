OpenAI ha presentado GPT-5.5, su modelo de IA más potente a la fecha. Según la compañía, la nueva versión resuelve tareas complejas de forma más autónoma mejor que su antecesor y lo hace sin sacrificar la velocidad de respuesta. Eso sí, GPT-5.5 es más caro que GPT-5.4, pero OpenAI dice que su eficiencia en tokens compensa la diferencia para la mayoría de los usuarios.
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Totalmente sensacionalista
"tengo que ir a lavar el coche a la gasolinera que está a 1 kilómetro. Deberia ir andando a la gasolinera o en coche?'
2 IA dieron la respuesta correcta. Copilot jajaja
chatgpt "Tiene un pequeño problema la opción de ir andando: el coche no se va a lavar solo
Si tu objetivo es lavar el coche en la gasolinera, en la práctica tienes que ir en coche sí o sí, porque necesitas llevarlo hasta allí."
gemini "Si tu intención… » ver todo el comentario