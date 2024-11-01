OpenAI admite que la burbuja de la IA explotará en los próximos años y solo sobrevivirán las mejores empresas en el sector

La inteligencia artificial lleva décadas con nosotros, pero el concepto actual difiere de los anteriores. La IA siempre ha necesitado una gran capacidad de cómputo y como el hardware de antes era mucho menos potente, estaba muy limitada. Además, antes se usaban algoritmos de IA y redes neuronales, pero el tiempo que tardaban y los resultados que daban eran inferiores a la IA generativa de ahora. Esta IA generativa con LLM ha sido revolucionaria y toda la industria se ha volcado a ella hasta el punto que la priorizan por encima de cualquier cosa