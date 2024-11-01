OpenAI admite que la burbuja de la IA explotará en los próximos años y solo sobrevivirán las mejores empresas en el sector

La inteligencia artificial lleva décadas con nosotros, pero el concepto actual difiere de los anteriores. La IA siempre ha necesitado una gran capacidad de cómputo y como el hardware de antes era mucho menos potente, estaba muy limitada. Además, antes se usaban algoritmos de IA y redes neuronales, pero el tiempo que tardaban y los resultados que daban eran inferiores a la IA generativa de ahora. Esta IA generativa con LLM ha sido revolucionaria y toda la industria se ha volcado a ella hasta el punto que la priorizan por encima de cualquier cosa
Te pongo un ejemplo ... ahora en mi empresa han descubierto que poner las siglas IA en todo les mola, y han hecho en el departamente una serie de propuestas donde meten IA con calzador ... unas tienen sentido y son interesantes (sobre todo a nivel global) pero hay algunas que dicen meter IA en proyectos que son lo mismo, pero con siglas IA.
Bret Taylor, CTO de Facebook, cofundador de Google Maps, Sierra y presidente del consejo de administración de OpenAI, ha mencionado que estamos viviendo en una burbuja con la IA, pues todas las empresas están invirtiendo en esta tecnología con tanto potencial. Según Bret, aquí hay inversiones "inteligentes" y "tontas", diferenciando a aquellas que tienen sentido a la hora de mejorar la compañía y prepararla para
Yo no lo interpreto así. Yo pienso que la IA está para quedarse ... pero que la actual tontería de meter IA hasta en la sopa y sin saber como ni para qué no es sostenible.
Tras la hostia pertinente, la cosa seguirá avanzando a su ritmo, con más cabeza.
