OpenAI admite que la burbuja de la IA explotará en los próximos años y solo sobrevivirán las mejores empresas en el sector

La inteligencia artificial lleva décadas con nosotros, pero el concepto actual difiere de los anteriores. La IA siempre ha necesitado una gran capacidad de cómputo y como el hardware de antes era mucho menos potente, estaba muy limitada. Además, antes se usaban algoritmos de IA y redes neuronales, pero el tiempo que tardaban y los resultados que daban eran inferiores a la IA generativa de ahora. Esta IA generativa con LLM ha sido revolucionaria y toda la industria se ha volcado a ella hasta el punto que la priorizan por encima de cualquier cosa

rojo_separatista #10
#7, depende de lo que entiendas por hasta la sopa. Probablemente los usos más absurdos desaparecerán, pero en general se usará mucho más y funcionará mucho mejor. Hay infinidad de escenarios en los que la IA se podría usar y todavía no se ha desplegado.
HeilHynkel #11
#10

Te pongo un ejemplo ... ahora en mi empresa han descubierto que poner las siglas IA en todo les mola, y han hecho en el departamente una serie de propuestas donde meten IA con calzador ... unas tienen sentido y son interesantes (sobre todo a nivel global) pero hay algunas que dicen meter IA en proyectos que son lo mismo, pero con siglas IA.
#3 Tronchador.
Las mejores <> las que tienen más recursos económicos.
sotillo #6
#3 y los que menos necesitan, como las economías de subsistencia en los años del hambre de Franco
Graffin #8
#3 es decir, los amigos del gobierno americano
#12 exeware
#3 no necesariamente, los inversores no dan dinero a truños...y los que lo hacen bien consiguen dinero...
#13 arreglenenlacemagico
#12 es que lo que dijo es una falacia , nadie apuesta a por una empresa terminal
#15 exeware
#13 por poder..poder con dinero se puede conseguir ser la mejor ... preguntale a Elon.
HeilHynkel #1
Tampoco es que diga algo que pille de sorpresa a nadie.

Bret Taylor, CTO de Facebook, cofundador de Google Maps, Sierra y presidente del consejo de administración de OpenAI, ha mencionado que estamos viviendo en una burbuja con la IA, pues todas las empresas están invirtiendo en esta tecnología con tanto potencial. Según Bret, aquí hay inversiones "inteligentes" y "tontas", diferenciando a aquellas que tienen sentido a la hora de mejorar la compañía y prepararla para

rojo_separatista #2
#1, el problema es que mucha gente malinterpreta esto como que la IA desaparecerá o usaremos menos que en la actualidad en el futuro.
YoSoyTuPadre #5
#2 La propia OpenAU malinterpreta esto como que no van ser ellos los que desaparezcan :troll:
HeilHynkel #7
#2

Yo no lo interpreto así. Yo pienso que la IA está para quedarse ... pero que la actual tontería de meter IA hasta en la sopa y sin saber como ni para qué no es sostenible.

Tras la hostia pertinente, la cosa seguirá avanzando a su ritmo, con más cabeza.
sotillo #4
#1 Y los autónomos, que no dice nada de los autónomos
powernergia #14
Vamos directos al colapso, la IA es el acelerador definitivo.
io1976 #9
Pidiendo dinerito y prevendas a su estimado naranjito.
Luego que si las élites globalistas...
