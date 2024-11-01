El Open Arms supera el ecuador de su campaña en Canarias sin rescates a la vista

La organización humanitaria Open Arms, cuyo buque arribó a Tenerife hace ya más de un mes, el pasado 28 de agosto, y que tiene previsto quedarse en el archipiélago hasta el 26 de octubre. La ONG supera, así, el ecuador de su campaña en las islas sin haber participado en ningún rescate. Tanto la entidad como el Gobierno de Canarias aclaran que su objetivo principal en las islas no es este, tarea que ya desempeña Salvamento Marítimo, sino concienciar y potenciar el pensamiento crítico con visitas a su ya emblemática embarcación