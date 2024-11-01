La ONG Open Arms estará dos meses en Canarias para visibilizar el drama migratorio de la ruta atlántica

El buque de la ONG Open Arms permanecerá en Canarias durante dos meses para realizar una campaña de concienciación sobre el drama de la ruta atlántica de inmigración como respuesta a “discursos xenófobos” y para “recuperar un poco esa humanidad que parece que estamos perdiendo”.Camps ha detallado que durante estos dos meses, salvo que surja una emergencia que precise de su intervención, visitarán varias islas, realizarán charlas en colegios y organizarán jornadas de puertas abiertas.
La ONG Open Arms estará dos meses en Canarias para coordinar con los traficantes la llegada de mas immigrantes
Puede que reciban un par de llamadas directas para recogida, es de lo que les acusaron en el mediterráneo, su buque estaba en una posición muy determinada. Aunque hay que tomar las críticas con un grano de sal.
De hecho, ahora la ruta principal es por Baleares, no por Canarias.
De todas formas ya hemos rescatado a cayucos a más de 500 kilometros de canarias.. (Apenas hay 100 kilometros a Africa y 1000 hasta la peninsula)