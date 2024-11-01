edición general
La ONG Open Arms estará dos meses en Canarias para visibilizar el drama migratorio de la ruta atlántica

El buque de la ONG Open Arms permanecerá en Canarias durante dos meses para realizar una campaña de concienciación sobre el drama de la ruta atlántica de inmigración como respuesta a “discursos xenófobos” y para “recuperar un poco esa humanidad que parece que estamos perdiendo”.Camps ha detallado que durante estos dos meses, salvo que surja una emergencia que precise de su intervención, visitarán varias islas, realizarán charlas en colegios y organizarán jornadas de puertas abiertas.

platypu #1 platypu
Arreglo el titular

La ONG Open Arms estará dos meses en Canarias para coordinar con los traficantes la llegada de mas immigrantes
#4 MyNameIsEarl
#1 mejor arreglate el cerebro
angelitoMagno #6 angelitoMagno
#1 ¿Te has leído la noticia? Porque dice que estarán atracados en puerto y que se limitarán a dar charlas en colegios u otros lugares, como parte de un convenio con el gobierno canario.
placeres #7 placeres
#6 Del propio texto “,,,una ONG de rescate y, si se nos necesita, estaremos a petición de la demanda de quien nos lo pida.."

Puede que reciban un par de llamadas directas para recogida, es de lo que les acusaron en el mediterráneo, su buque estaba en una posición muy determinada. Aunque hay que tomar las críticas con un grano de sal.
angelitoMagno #8 angelitoMagno
#7 Si, ya lo se, pero el objetivo no es ese. Como es obvio, si les piden ayuda, las darán, pero no han ido para allá con ese objetivo.

De hecho, ahora la ruta principal es por Baleares, no por Canarias.
Feindesland #2 Feindesland
Habrá que consultarles precios.
aupaatu #3 aupaatu
#2 Por tonelada de hachís o por las kalasmicof y munición.
placeres #5 placeres
Estos vienen a montar el circo, incluso a molestar a salvamento marítimo, aunque a veces sí hacen falta mucho más barcos.

De todas formas ya hemos rescatado a cayucos a más de 500 kilometros de canarias.. (Apenas hay 100 kilometros a Africa y 1000 hasta la peninsula)
