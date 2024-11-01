La ONG Open Arms estará dos meses en Canarias para visibilizar el drama migratorio de la ruta atlántica

El buque de la ONG Open Arms permanecerá en Canarias durante dos meses para realizar una campaña de concienciación sobre el drama de la ruta atlántica de inmigración como respuesta a “discursos xenófobos” y para “recuperar un poco esa humanidad que parece que estamos perdiendo”.Camps ha detallado que durante estos dos meses, salvo que surja una emergencia que precise de su intervención, visitarán varias islas, realizarán charlas en colegios y organizarán jornadas de puertas abiertas.