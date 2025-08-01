edición general
[ONU] Gaza: Más de 100 niños muertos por desnutrición y hambre

El número de niños muertos por desnutrición y hambre en Gaza ya sobrepasa los 100. Así lo denunció ayer el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, refiriéndose a los datos facilitados por la ONG Save the Children International. Esta cifra desoladora se suma, además, a los más de 40.000 niños reportados como muertos o heridos debido a bombardeos y ataques aéreos israelíes, según UNICEF. Hay al menos 17.000 niños no acompañados o separados de sus familias y 1.000.000 niños “profundamente traumatizados y sin acceso a la educación”.

mosfet #1 mosfet
No puedo leer más sobre esto ni entrar en la noticia, no tengo cuerpo, la meneo pero no puedo ver esas fotos, tengo hijos yo también.
