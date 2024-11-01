[ONU] Gaza se despeña hacia una hambruna masiva

Mientras Israel escala sus operaciones militares en ciudad de Gaza, las agencias humanitarias de la ONU advierten una vez más de la persistente hambruna y el previsible aumento de enfermedades prevenibles debido a las precarias condiciones en las que vive la población. “Nos dirigimos hacia una hambruna masiva. Toda la Franja de Gaza necesita comida”, declaró hoy el portavoz de la Oficina para Asuntos Humanitarios (OCHA): Jens Laerke explicó que 160.000 personas se sumarán a las 500.000 que ya están en situación alimentaria catastrófica.