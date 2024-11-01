La ONU estima que más de 3 millones de iraníes se han visto desplazados debido a la guerra [ENG]

Las Naciones Unidas estimaron que más de 3 millones de iraníes han sido desplazados debido a la guerra con Israel y Estados Unidos, una cifra que aumentará a medida que continúe la campaña de bombardeos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados citó estimaciones preliminares según las cuales entre 600 000 y 1 millón de hogares iraníes se encuentran temporalmente desplazados dentro del país, lo que se traduce en un máximo de 3,2 millones de personas. La mayoría de los refugiados proceden de Teherán...