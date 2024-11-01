edición general
La ONU encuentra evidencias de genocidio en Sudán [Eng]

Ginebra: La Misión Internacional Independiente de Investigación para el Sudán ddenuncisan en un nuevo informe hoy que las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) llevaron a cabo una campaña coordinada de destrucción contra comunidades no árabes en El-Fasher y sus alrededores, cuyas características apuntan al genocidio. Si bien la Misión documentó crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, la evidencia establece que se cometieron al menos tres actos subyacentes de genocidio.

Supercinexin #1 Supercinexin
No jodas. ¿Sí? Naaaah. No creo. ¿Qué les ha hecho sospechar eso?
Asimismov #2 Asimismov *
Ya me empiezo a enterar quienes combaten contra quienes en Sudán.
La ONU explica mejor lo que está ocurriendo allí mejor que cualquier media "occidental".

Edit: está en inglés, pues declaran no tener fondos para traducir al español.
charles_ton #3 charles_ton *
La ONU encuentra indicios que la ONU no sirve de nada
Asimismov #4 Asimismov *
#3 ponle música a esa letra y te quedará un estribillo más propio.
