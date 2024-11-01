La ONU encuentra evidencias de genocidio en Sudán [Eng]

Ginebra: La Misión Internacional Independiente de Investigación para el Sudán ddenuncisan en un nuevo informe hoy que las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) llevaron a cabo una campaña coordinada de destrucción contra comunidades no árabes en El-Fasher y sus alrededores, cuyas características apuntan al genocidio. Si bien la Misión documentó crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, la evidencia establece que se cometieron al menos tres actos subyacentes de genocidio.