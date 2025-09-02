edición general
La OMS estima que más de mil millones de personas sufren problemas de salud mental en el mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado de que más de mil millones de personas experimentan un problema de salud mental en todo el mundo, una cifra creciente, pues entre 2011 y 2021 el número de afectados aumentó en mayor proporción que el total de población mundial. Así lo recoge el informe 'World mental health today', que la OMS ha publicado este martes junto al 'Mental Health Atlas 2024', para urgir a los países a tomar medidas que ayuden a proteger y promover la salud mental, tras conocer la cifra récord de personas afectadas

Bifaz
Ejem...
MetalAgm
#9 No, no tenian enfermedades mentales porque no tenian la presión social de hoy en dia y ademas, muchos trabajaban en el campo en actividades duras pero tranquilas: se levantaban, pillaban los animales, y se iban al campo, a la huerta o al corral a echar de comer a los animales... y no tenian tanta tecnología desaprovechada como existe hoy en dia... (bueno, directamente no tenían tecnología)

El problema de hoy es que todo va muy rapido: se exigen cosas para ayer, se dice que si quieres una…

El problema de hoy es que todo va muy rapido: se exigen cosas para ayer, se dice que si quieres una…   » ver todo el comentario
0 K 11
strike5000
Habría que ver que se considera un problema de salud mental. Habla de depresión y ansiedad, pero dependiendo de la intensidad y de su efecto real en la vida de la persona será un problema o no. En mi familia hay varias personas que sufren depresión y otra que sufría ansiedad, y era un problema de salud mental porque estaban bajo tratamiento farmacológico. Pero si esa depresión es leve, no precisa medicación ni seguimiento por parte del facultativo no creo que se pueda considerar un problema.
0 K 10
lamarisevadecañas
#2 si es leve no es depresión, es una bajona. La depresión es algo muy serio, una experiencia que no me gustaría repetir
0 K 10
Tarod
De esos mil millones, 900 millones no saben lo que es un problema de salud mental de verdad.
0 K 9
QRK
Por eso hay tanto mermao que vota a la derecha xD xD :troll:
0 K 6
alcama
Vivir es sufrir .
Siempre ha sido así
0 K 5
Inno
#1 Que puta verdad acabas de escribir.

Hay varios factores por los que ahora se habla tanto de enfermedades mentales y sobre todo me preocupa la gente joven.

Vivimos en una época donde todo está disponible al instante - entretenimiento, información, compras, comunicación. Esto ha creado una generación acostumbrada a la gratificación inmediata, lo que hace que los objetivos a largo plazo (carrera profesional, relaciones estables, estabilidad económica) se sientan inalcanzables o frustrantes…
0 K 10
MetalAgm
#5 El comentario de #1 es una falacia neoliberal mas propia de un animal que de un ser humano.... el ser humano es un animal racional: a diferencia de otros animales, tiene el cerebro mas desarrollado y puede pensar y racionalizar: eso debería de bastar para que el ser humano cree un sistema mas justo para que el sufrimiento no sea la base de la vida... pero el problema viene cuando unos pocos cavernicolas irracionales toman el poder de un sistema y lo usan para crear sufrimiento en la sociedad…
0 K 11
encurtido
#8 Es un comentario muy corto que se puede interpretar de infinitas formas.

Pero bajo muchas interpretaciones lógicas, lleva razón. Hoy día nos sugieren hábitos de consumo a base de crearnos la "obligación" de ser felices. Y esta falta de absoluta felicidad en modo competición nos trae mucha amargura.

Mis abuelos y su generación anterior sabían que todo era una mierda, que su vida consistía en deslomarse de Sol a Sol de Lunes a Domingo, que una mala cosecha era hambre o que una enfermedad podía llevarse a un hijo suyo en cualquier momento. No tenían enfermedades mentales, no podían "permitírselo".
0 K 7

