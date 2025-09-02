La OMS estima que más de mil millones de personas sufren problemas de salud mental en el mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado de que más de mil millones de personas experimentan un problema de salud mental en todo el mundo, una cifra creciente, pues entre 2011 y 2021 el número de afectados aumentó en mayor proporción que el total de población mundial. Así lo recoge el informe 'World mental health today', que la OMS ha publicado este martes junto al 'Mental Health Atlas 2024', para urgir a los países a tomar medidas que ayuden a proteger y promover la salud mental, tras conocer la cifra récord de personas afectadas
El problema de hoy es que todo va muy rapido: se exigen cosas para ayer, se dice que si quieres una… » ver todo el comentario
Siempre ha sido así
Hay varios factores por los que ahora se habla tanto de enfermedades mentales y sobre todo me preocupa la gente joven.
Vivimos en una época donde todo está disponible al instante - entretenimiento, información, compras, comunicación. Esto ha creado una generación acostumbrada a la gratificación inmediata, lo que hace que los objetivos a largo plazo (carrera profesional, relaciones estables, estabilidad económica) se sientan inalcanzables o frustrantes… » ver todo el comentario
Pero bajo muchas interpretaciones lógicas, lleva razón. Hoy día nos sugieren hábitos de consumo a base de crearnos la "obligación" de ser felices. Y esta falta de absoluta felicidad en modo competición nos trae mucha amargura.
Mis abuelos y su generación anterior sabían que todo era una mierda, que su vida consistía en deslomarse de Sol a Sol de Lunes a Domingo, que una mala cosecha era hambre o que una enfermedad podía llevarse a un hijo suyo en cualquier momento. No tenían enfermedades mentales, no podían "permitírselo".