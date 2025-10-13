La OMS advierte de un fuerte aumento de las infecciones resistentes a los medicamentos [Eng]

En todo el mundo, la propagación de infecciones peligrosas que no responden a los antibióticos ha aumentado hasta un 15 por ciento al año, lo que afecta el tratamiento de infecciones del tracto urinario, gonorrea, E. coli y otros patógenos que matan a millones de personas cada año, según un informe publicado el lunes por la Organización Mundial de la Salud. El informe documenta cómo los países afrontan el desafío de la denominada resistencia a los antimicrobianos.