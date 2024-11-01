La OMS advierte que el 40% de la población mundial padece una afección neurológica y la mayoría no tiene acceso a servicios esenciales

Aunque un 40% de la población mundial padece algún tipo de trastorno neurológico, la mayoría de estas personas no tiene acceso a los servicios esenciales que se necesitan para atenderlos. Esta es una de las conclusiones de primer informe mundial sobre la situación de la neurología, publicado este martes por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
