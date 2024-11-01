Una ola gigante deja 1 fallecido y 35 heridos en la Costa Atlántica argentina  

El mar parecía tranquilo. Era una tarde de calor intenso y la playa estaba llena. Nada indicaba lo que estaba a punto de ocurrir. En Santa Clara del Mar, en la costa bonaerense, una ola de gran tamaño avanzó de forma repentina tierra adentro y rompió la normalidad del verano. El balance fue grave: una persona fallecida, 35 heridos y el desalojo preventivo de varios balnearios del distrito de Mar Chiquita. Las autoridades investigan ahora qué provocó el suceso. Entre las hipótesis figura la de un meteotsunami
Huele a clickbait a lo lejos.
El tamaño no importa
Antes del impacto, el mar se retiró más de lo habitual.
Es de primero de supervivencia. Si se retira el mar de forma repentina debes abandonar la playa, peligro de tsunami. Y si no quieres gritarlo como un loco por lo menos que se enteren los que están cerca....