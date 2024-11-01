edición general
6 meneos
201 clics

Una ola gigante deja 1 fallecido y 35 heridos en la Costa Atlántica argentina  

El mar parecía tranquilo. Era una tarde de calor intenso y la playa estaba llena. Nada indicaba lo que estaba a punto de ocurrir. En Santa Clara del Mar, en la costa bonaerense, una ola de gran tamaño avanzó de forma repentina tierra adentro y rompió la normalidad del verano. El balance fue grave: una persona fallecida, 35 heridos y el desalojo preventivo de varios balnearios del distrito de Mar Chiquita. Las autoridades investigan ahora qué provocó el suceso. Entre las hipótesis figura la de un meteotsunami

| etiquetas: ola , santa clara del mar , argentina , meteotsunami
5 1 0 K 72 actualidad
6 comentarios
5 1 0 K 72 actualidad
PaulDurden #1 PaulDurden
Menuda mierda de vídeo...
Huele a clickbait a lo lejos.
0 K 11
u_1cualquiera #2 u_1cualquiera
Mar Chiquita

El tamaño no importa
0 K 11
arturios #6 arturios
#5 Si, pero también pone la noticia que fue muy rápido.
0 K 10
#3 javic
Nada indicaba lo que estaba a punto de ocurrir.
(...)
Antes del impacto, el mar se retiró más de lo habitual.

Es de primero de supervivencia. Si se retira el mar de forma repentina debes abandonar la playa, peligro de tsunami. Y si no quieres gritarlo como un loco por lo menos que se enteren los que están cerca....
0 K 10
arturios #4 arturios
#3 Está muy bien si vas a una zona sísmica pero no es el caso, este, por lo visto, ha sido a que el viento ha ido amplificando de forma productiva las olas y, por lo que dice la noticia, fue de un momento a otro.
0 K 10
#5 javic
#4 en este caso también ocurrió este aviso, lo pone la noticia.
0 K 10

menéame