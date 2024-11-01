Una ola gigante deja 1 fallecido y 35 heridos en la Costa Atlántica argentina  

El mar parecía tranquilo. Era una tarde de calor intenso y la playa estaba llena. Nada indicaba lo que estaba a punto de ocurrir. En Santa Clara del Mar, en la costa bonaerense, una ola de gran tamaño avanzó de forma repentina tierra adentro y rompió la normalidad del verano. El balance fue grave: una persona fallecida, 35 heridos y el desalojo preventivo de varios balnearios del distrito de Mar Chiquita. Las autoridades investigan ahora qué provocó el suceso. Entre las hipótesis figura la de un meteotsunami