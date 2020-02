Okupan dos hostales en Gran Vía : "Quiero que me lo devuelvan. Mi hija está en paro"

La propietaria ha recurrido a la empresa Desokupa en vista de que la ley no contempla el desalojo inmediato y ampara a los okupas. La dueña del Hostal Estela situado en el número 44 de Gran Vía (Madrid) avisó con seis meses de antelación de la "no renovación de su contrato de alquiler" a sus arrendatarios, un grupo de inmigrantes cubanos. Los inquilinos llevaban el negocio del hostal y tuvieron tiempo de sobra para buscar otro sustento. Pero no lo hicieron.