18
meneos
133
clics
'Oju' de Las Niñas: el himno del 'No a la guerra' que fue censurado en la RTVE de Aznar
Los ataques actuales a RTVE por supuesta parcialidad chocan con la censura real que la cadena ejerció en 2003 contra un himno antibelicista ...
5 comentarios
#1
Icelandpeople
*
Los acordes de Malamente (Rosalía) son exactamente los mismos que los de esa canción:
Este es el caso de Ojú, una canción que la cantante considera que cabe perfectamente "en el Malamente".
www.elindependiente.com/gente/2020/11/16/alba-molina-lo-de-rosalia-no-
1
K
40
#2
efectogamonal
Habrá que desempolvarlo pues
1
K
39
#3
Priorat
Bueno, era la época del C-C-O-O, ¿o no nos acordamos? La televisión actual es un remanso de independencia (y calidad) comparado con lo del final de la era de Aznar.
2
K
39
#4
EldelaPepi
¡Esas niñas guapas y esos niños embrutesíos!
0
K
8
#5
ronko
Justo me acordé el otro día :
www.meneame.net/story/sanchez-posicion-gobierno-resume-cuatro-palabras
0
K
8
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
