'Oju' de Las Niñas: el himno del 'No a la guerra' que fue censurado en la RTVE de Aznar

'Oju' de Las Niñas: el himno del 'No a la guerra' que fue censurado en la RTVE de Aznar  

Los ataques actuales a RTVE por supuesta parcialidad chocan con la censura real que la cadena ejerció en 2003 contra un himno antibelicista ...

guerra , irak , rtve , censura
#1 Icelandpeople *
Los acordes de Malamente (Rosalía) son exactamente los mismos que los de esa canción:

Este es el caso de Ojú, una canción que la cantante considera que cabe perfectamente “en el Malamente”.

www.elindependiente.com/gente/2020/11/16/alba-molina-lo-de-rosalia-no-
efectogamonal #2 efectogamonal
Habrá que desempolvarlo pues {0x1f525}
Priorat #3 Priorat
Bueno, era la época del C-C-O-O, ¿o no nos acordamos? La televisión actual es un remanso de independencia (y calidad) comparado con lo del final de la era de Aznar.
EldelaPepi #4 EldelaPepi
¡Esas niñas guapas y esos niños embrutesíos!
