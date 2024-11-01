Lo que los ojos dicen sobre el deterioro cerebral: los ojos no son el espejo del alma, pero sí la ventana desconocida al deterioro cerebral

Una nueva prueba diagnóstica promete detectar el deterioro cognitivo antes de que dé síntomas. Además, de forma no invasiva con solo un examen ocular. Este estudio se centra en una premisa clara: la retina funciona como una extensión directa del sistema nervioso central. Debido a esta conexión biológica, las proteínas anómalas que afectan al cerebro se manifiestan de forma precoz en el tejido ocular. La detección de estas sustancias, como la beta amiloide o la TDP-43, facilita un diagnóstico años antes de que los síntomas clínicos tradicionales