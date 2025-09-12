edición general
Oficialmente, Google no se oponía a este proyecto de ley de privacidad. Sin embargo, entre bastidores, orquestó la oposición

Google organizó a empresarios contra la legislación de California para obligar a su navegador web Chrome a proteger los datos personales.

