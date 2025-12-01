edición general
La ofensiva de los Ellison para poner los medios de EEUU al servicio de Israel

A principios de septiembre, el productor de Hollywood Lawrence Bender, conocido por su trabajo con Quentin Tarantino en películas como Pulp Fiction y Malditos bastardos, mantuvo lo que más tarde describió como “una conversación muy difícil” con los inversores de Red Alert, una miniserie israelí que dramatiza los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Yorga77 #1 Yorga77
Y como ya dije por eso quiere la Warner. :-P
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
"Red Alert, una miniserie israelí que dramatiza los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023."
Boikot a esta mierda propagandista tan pronto llegue aqui
Propaganda nazi, no gracias
XtrMnIO #3 XtrMnIO
Contarán como los propios colonos israelíes mataron a otros colonos por la doctrina Aníbal? O eso se lo saltarán?
