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De "odio viajar" a las miles de millas: Milei estuvo 1 de cada 7 días de paseo
Lleva unas 10 vueltas al mundo. En apenas 822 días de gestión, el presidente acumuló 35 viajes internacionales y permaneció 111 días fuera del país
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#1
Laro__
Tranquilos. No va en Falcón.
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#2
pax0r
un presidente viajando! que despropósito... a portada!
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#3
Marisadoro
#2
Sedente (viaja sentado)
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#4
Troylanas
#2
Un loco que dijo que el Estadio significa malgastar el dinero de todos y que en cuanto ha podido no ha hecho que malgastar en sí mismo y sus amigos mientras les jode la vida al resto. Felicidades argentinos, después de décadas de dirigentes de mierda os habéis encumbrado.
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