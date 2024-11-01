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De "odio viajar" a las miles de millas: Milei estuvo 1 de cada 7 días de paseo  

Lleva unas 10 vueltas al mundo. En apenas 822 días de gestión, el presidente acumuló 35 viajes internacionales y permaneció 111 días fuera del país

| etiquetas: milei , viaje , eeuu , vuelta al mundo , israel , paseo
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4 comentarios
13 2 1 K 132 actualidad
Laro__ #1 Laro__
Tranquilos. No va en Falcón.
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pax0r #2 pax0r
un presidente viajando! que despropósito... a portada!
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#3 Marisadoro
#2 Sedente (viaja sentado)
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#4 Troylanas
#2 Un loco que dijo que el Estadio significa malgastar el dinero de todos y que en cuanto ha podido no ha hecho que malgastar en sí mismo y sus amigos mientras les jode la vida al resto. Felicidades argentinos, después de décadas de dirigentes de mierda os habéis encumbrado.
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menéame