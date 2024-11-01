edición general
9 meneos
47 clics
Odio, porno y engagement: las redes que normalizan la violencia sexual digital

Odio, porno y engagement: las redes que normalizan la violencia sexual digital

Acoso, humillación, imágenes íntimas filtradas en redes sociales con miles de usuarios, deepfakes sexuales violentos, violencia asistida por Alexa. La tecnología facilita la violencia sexual contra las mujeres. El odio es el mismo, las herramientas para defenderse de él, no. La imagen parece real y muestra una niña de apenas seis o siete años, sonriendo divertida con un sombrero de vaquera y juguetes al fondo. “La hija de mi prima, ¿si? ¿No? ¿Por dónde?”. Algunos usuarios se quejan de la edad. “Hola, ¿la presentas?”, contesta otro.

| etiquetas: redes sociales , odio , acoso , deepfakes , ia , desnudos violentos
8 1 0 K 95 cultura
3 comentarios
8 1 0 K 95 cultura
Supercinexin #3 Supercinexin *
Internet sin control alguno es exactamente ésto. El buenismo de las democracias occidentales confunde libertad con libertinaje. En China éstos hijos de puta estarían todos en un agujero de una prisión china, que es donde corresponde que estén. Aquí les dejamos campar a sus anchas porque es la libertá y miz deresho. El 99% de la puta mierda cultural que inunda occidente, misoginia, neofascismo, racismo, violencia, pederastia, chistes para subnormales... se terminaría de raíz si se controlasen…   » ver todo el comentario
0 K 19
Chinchorro #1 Chinchorro
"La imagen parece real y muestra una niña de apenas seis o siete años, sonriendo divertida con un sombrero de vaquera y juguetes al fondo. “La hija de mi prima, ¿si? ¿No? ¿Por dónde?”. Algunos usuarios se quejan de la edad. “Hola, ¿la presentas?”, contesta otro."

Yo les presentaba los dientes a un bordillo.
0 K 11
Trifasico #2 Trifasico *
"Acoso, humillación, imágenes íntimas filtradas en redes sociales con miles de usuarios, deepfakes sexuales violentos, violencia asistida por Alexa"

Sin comentarios
Dicho esto, el articulo explora muchas cosas que efectivamente son repugnantes, pero empieza a mezclar otros aspectos untandolos con un moralismo casposo, en los que no deberian meterse, creando una ensalada de ideas que da un poco de grima.
0 K 7

menéame