edición general
9 meneos
77 clics
Odio el nuevo verano

Odio el nuevo verano

No puedo más. Soy incapaz de estar bien mentalmente con este calor. Teletrabajando en un piso de 50 metros cuadrados con las persianas bajadas todo el día y el aire acondicionado encendido lo menos posible para no gastar. Soy joven, pero me paso todo el día sin hablar con nadie y encerrada en casa. Con este calor no se puede salir de casa ni por la noche. Antes los veranos eran diferentes, se disfrutaban, podías ejercer actividades al aire libre. Ya no. Ahora son unos meses horribles que te hunden emocionalmente. No puedo más.

| etiquetas: verano , cambio climático , españa
7 2 1 K 90 actualidad
9 comentarios
7 2 1 K 90 actualidad
NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
El enlace lleva varios temas, pero escogí este para que se vea cómo el cambio climático que niegan muchos tiene efectos
1 K 32
#6 jaramero
Por eso antes te obligaban a coger vacaciones en verano y muchos comercios estaban cerrados todo agosto. La gente se iba a la casa de los padres/abuelos en el pueblo porque hacía más fresco. Unos pocos privilegiados se iban a la playa.

¿Estar solo teletrabajando en casa es mejor que estar con tu pareja y tus dos hijos? porque cuantos más en casa más calor. Y algunos además tenían a a la abuela y al perro, más calor aún.

Si no tienes aire acondicionado es que tu casa no está preparada para teletrabajar en verano, así de fácil.
1 K 18
#7 Pitchford
#6 Dice la chica que tiene aire acondicionado pero que lo pone poco para no gastar.. El aire a. se puede combinar con un ventilador para poner el termostato a unos 27 °C y gastar poco estando confortable.
0 K 19
#9 jaramero
#7 claro, es más fácil quejarse. Pues en la oficina está el aire puesto todo el día... Es que hay gente a la que le falta un hervor...

Yo tuve roto el aire una semana y lo solucioné con un ventilador junto a un barreño de agua con plásticos de enfriar. Es incómodo porque hay que ir cambiando los plásticos cada hora y es poco estético, pero te hace el apaño y es barato.
0 K 7
Charles_Dexter_Ward #4 Charles_Dexter_Ward
#0 GENOCIDIOFATS
0 K 17
NPCmasacrado #5 NPCmasacrado
#4 1.180 muertes atribuibles a altas temperaturas desde la activación del plan del calor www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/2025/julio/1-180-muertes-
1 K 32
Shuquel #8 Shuquel
Que se vaya a un pueblo con 1000 metros de altitud
0 K 10
#2 Ricochet
Verdaderamente lo que pasa es que cuanto mas edad menos se soporta el calor y mas moñas se hace la gente.

Calor en verano, joder eso debe ser cosa del cambio climático.
5 K -38
NPCmasacrado #3 NPCmasacrado
#2 Gracias por ponerme fácil hilarlo con el otro envío

Cada grado por encima de los 29º eleva hasta un 7% el riesgo de sufrir un infarto www.meneame.net/m/actualidad/cada-grado-encima-29-eleva-hasta-7-riesgo
2 K 49

menéame