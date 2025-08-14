Odio el nuevo verano

No puedo más. Soy incapaz de estar bien mentalmente con este calor. Teletrabajando en un piso de 50 metros cuadrados con las persianas bajadas todo el día y el aire acondicionado encendido lo menos posible para no gastar. Soy joven, pero me paso todo el día sin hablar con nadie y encerrada en casa. Con este calor no se puede salir de casa ni por la noche. Antes los veranos eran diferentes, se disfrutaban, podías ejercer actividades al aire libre. Ya no. Ahora son unos meses horribles que te hunden emocionalmente. No puedo más.
| etiquetas: verano , cambio climático , españa
¿Estar solo teletrabajando en casa es mejor que estar con tu pareja y tus dos hijos? porque cuantos más en casa más calor. Y algunos además tenían a a la abuela y al perro, más calor aún.
Si no tienes aire acondicionado es que tu casa no está preparada para teletrabajar en verano, así de fácil.
Yo tuve roto el aire una semana y lo solucioné con un ventilador junto a un barreño de agua con plásticos de enfriar. Es incómodo porque hay que ir cambiando los plásticos cada hora y es poco estético, pero te hace el apaño y es barato.
Calor en verano, joder eso debe ser cosa del cambio climático.
Cada grado por encima de los 29º eleva hasta un 7% el riesgo de sufrir un infarto www.meneame.net/m/actualidad/cada-grado-encima-29-eleva-hasta-7-riesgo