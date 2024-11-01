edición general
Odio el año nuevo

Odio el año nuevo

Cada mañana, cuando vuelvo a despertarme bajo el manto del cielo, siento que para mí es año nuevo.

| etiquetas: gramsci , año nuevo , socialismo
Torrezzno #2 Torrezzno *
Parece contradictorio el texto. Por un lado desprecia el acto de secuenciar la vida en años en pos de una continuidad para luego expresar su deseo de secuenciarlo aún mas haciéndolo de forma diaria.

Por otro lado reivindica su libertad individual en contraposición con la tradición... para luego abrazar nuevas fechas escogidas por el socialismo bajo la premisa que todos la han elegido.

Dudo mucho que preguntasen a todos. Dudo que en China le pregunten a todos todos los años si la fecha para celebrar la revolución son las que mas le convencen.
#1 Pkpkpk
Yo odio el año nuevo por los petarditos de los cojones. No he dormido una mierda acompañando a mi gata muerta de miedo por unos gilipollas que tienen que alimentar su ego de mierda con pólvora hasta la 5:30 de la madrugada.

Para mí, la peor noche de todo el puto año.
#3 cocococo
Lo que más me jodió del Año Nuevo es que entró en vigor la baliza V16 de los cojones obligatoria. Lo tendré en cuenta de por vida cuando vaya a votar.
