Una oda al Videoclub: películas que todo el mundo alquiló, vio y rebobinó

Nostalgia de esos viernes y sábados en los que te tocaba a ti bajar al videoclub y elegir un VHS de las estanterías. VHS que no siempre estaba disponible y que, si lo estaba, la mayoría de veces te tocaba rebobinar por dejadez de anterior usuario. Me ha dado por pensar en ese cine que asocio indisolublemente a los videoclubs, a los años 80 y 90, y me ha salido esta lista de películas en las que, como siempre, faltan una gran mayoría.