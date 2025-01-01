edición general
Una oda al Videoclub: películas que todo el mundo alquiló, vio y rebobinó

Nostalgia de esos viernes y sábados en los que te tocaba a ti bajar al videoclub y elegir un VHS de las estanterías. VHS que no siempre estaba disponible y que, si lo estaba, la mayoría de veces te tocaba rebobinar por dejadez de anterior usuario. Me ha dado por pensar en ese cine que asocio indisolublemente a los videoclubs, a los años 80 y 90, y me ha salido esta lista de películas en las que, como siempre, faltan una gran mayoría.

Wachoski #3 Wachoski
Alquilar una peli digitalmente debería valer céntimos a día de hoy,... Y nada de eso, todo controlado...

Ahora te recomiendan pelis, una en Netflix, otra en HBO, otra no la tiene ya nadie,.... Etc... el videoclub de hoy sigue siendo el torrent.
Mayonesa_Cigarro #4 Mayonesa_Cigarro
#3 ¿Qué dices? ¿Cómo van a seguir enriqueciéndose las clases altas por algo que no hicieron pero de lo que tienen derechos absolutos? ¿No tienes corazón? ¿No quieres que Disney siga ganando Royalties por la música de The Beatles que compraron y que para nada produjeron?
vicvic #5 vicvic
#3 ¿Céntimos? Que dices, hombre, que sea gratis mejor ?( Las empresas tienen unos gastos, tanto de suministros como de personal y han de ofrecer unos beneficios. Si alguien hiciera lo que deciis, no habría beneficios por ningún lado. Vaya ruinas de empresas saldrían...

#4 Disney compro esos derechos para poder hacer negocio con las canciones.
:-D
#6 Eukherio
#4 Creo que era Sony la que tenía la música de los Beatles.
#1 mcfgdbbn3
Yo apañé un ventilador para poder rebobinar los DVDs más rápido. :-P
wachington #2 wachington
Pues yo no alquilé ninguna de las que aparecen, supongo que es porqué yo tenía Beta y cuando yo alquilaba esas pelis no se habían rodado.
