edición general
2 meneos
21 clics
¿Qué ocurrió entre Jeffrey Epstein y Astrid Gil-Casares?

¿Qué ocurrió entre Jeffrey Epstein y Astrid Gil-Casares?

La escritora aparece citada en los nuevos papeles desclasificados y parece que no le faltaban ganas de quedar con el fallecido pederasta.

| etiquetas: astrid gil-casares armada , epstein
2 0 0 K 29 actualidad
1 comentarios
2 0 0 K 29 actualidad
Beltenebros #1 Beltenebros
Sobrina nieta del general golpista Alfonso Armada.
0 K 20

menéame