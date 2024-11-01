¿Por qué te ocultan que la clase media está desapareciendo?  

¿De verdad formas parte de la clase media o es solo un espejismo? En este video analizamos la gran mentira que sostiene a Europa: una supuesta mayoría de clase media que en realidad vive precarizada y endeudada. Descubrirás cómo los bancos crean dinero de la nada mediante la reserva fraccionaria, cómo ese sistema alimenta desigualdad y dependencia, y por qué gobiernos y élites fomentan este mito como mecanismo de control social. Verás por qué la “clase media” es más un estado mental que una realidad económica