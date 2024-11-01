¿Por qué te ocultan que la clase media está desapareciendo?  

¿De verdad formas parte de la clase media o es solo un espejismo? En este video analizamos la gran mentira que sostiene a Europa: una supuesta mayoría de clase media que en realidad vive precarizada y endeudada. Descubrirás cómo los bancos crean dinero de la nada mediante la reserva fraccionaria, cómo ese sistema alimenta desigualdad y dependencia, y por qué gobiernos y élites fomentan este mito como mecanismo de control social. Verás por qué la “clase media” es más un estado mental que una realidad económica
Porque si la clase obrera fuera consciente de su fuerza y capacidad a la hora de cambiar cosas como sus propias condiciones vitales, desde las más básicas a las más específicas, se les jode el invento a unos cuantos. Y claro, eso no va a pasar.
Eso no interesa.
Cuando se empezó a colonizar América del Norte por parte de los pérfidos había dos clases de currantes: el esclavo y el inglés traido con un contrato draconiano que vivía casi a la altura del esclavo hasta que su contrato acababa. Se produjo una… » ver todo el comentario
Ya no hay lucha de clases porque sólo hay lucha entre pobres.
Aquí… » ver todo el comentario
Si las tienes que poner unas encima de otras, eres clase baja
Desde que lo supe las tengo colgadas y cuando hay corriente suena un tolón tolón muy eclesiástico
El mendigo de la esquina se cree clase media. El que tiene un apartamento se cree tambien clase media.
Y me la suda aún mas que otros ganen mas que yo o que Amancio Ortega nade en billetes de dolar. Eso es de envidiosos, que cada uno tenga su casa en orden.