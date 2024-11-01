edición general
¿Por qué te ocultan que la clase media está desapareciendo?

¿Por qué te ocultan que la clase media está desapareciendo?  

¿De verdad formas parte de la clase media o es solo un espejismo? En este video analizamos la gran mentira que sostiene a Europa: una supuesta mayoría de clase media que en realidad vive precarizada y endeudada. Descubrirás cómo los bancos crean dinero de la nada mediante la reserva fraccionaria, cómo ese sistema alimenta desigualdad y dependencia, y por qué gobiernos y élites fomentan este mito como mecanismo de control social. Verás por qué la “clase media” es más un estado mental que una realidad económica

6 2 3 K 39 politica
Mark_ #2 Mark_
Para mi seguirá sin existir la clase media: o trabajas por una nómina (pagada por ti mismo o por una empresa), o no. La clase media no es más que un invento de las élites para dividir a la clase obrera en dos: quienes tienen poco, y quienes tienen menos.

Porque si la clase obrera fuera consciente de su fuerza y capacidad a la hora de cambiar cosas como sus propias condiciones vitales, desde las más básicas a las más específicas, se les jode el invento a unos cuantos. Y claro, eso no va a pasar.
9 K 107
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#2

Porque si la clase obrera fuera consciente de su fuerza y capacidad a la hora de cambiar cosas como sus propias condiciones vitales, desde las más básicas a las más específicas, se les jode el invento a unos cuantos.

Eso no interesa.

Cuando se empezó a colonizar América del Norte por parte de los pérfidos había dos clases de currantes: el esclavo y el inglés traido con un contrato draconiano que vivía casi a la altura del esclavo hasta que su contrato acababa. Se produjo una…   » ver todo el comentario
1 K 25
Mark_ #14 Mark_
#9 la mayoría de conflictos que vemos en la calle, no importa casi en qué momento, es de gente pobre contra otra gente pobre. La diferencia entres unos y otros puede ser un uniforme, un color de piel, una forma de vestir...pero no deja de ser eso.

Ya no hay lucha de clases porque sólo hay lucha entre pobres.
1 K 22
devilinside #4 devilinside
Correcto, aunque yo matizaría algo más: los profesionales liberales, como vivimos de nuestro trabajo personal, y si no podemos realizarlo, económicamente nos vamos a tomar por culo, entraríamos en la categoría de clase trabajadora (aunque cada vez que lo comento en mi entorno me miran con cara rara), pese a que podamos permitirnos ciertos lujos
5 K 66
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
A ver ... por lo general la clase media son gente con profesiones liberales, sueldos muy altos (no, 4.000 euros no es un sueldo muy alto, es un sueldo y punto) dueños de negocios más o menos rentables .... Puedes meter desde los que tienen farmacias que mueven un dinerillo (las hay que menos) a empresarios de tamaño no muy grande (empresas de hasta por ejemplo 500 empleados) Luego por encima tienes magnates, grandes propietarios, banqueros (no bancarios) que ya juegan en la liga superior.

Aquí…   » ver todo el comentario
4 K 55
#15 Albarkas
#3 Pero tú eres consciente y parece que no tienes ínfulas. Ahora mira a algunos que ganan menos que tú, pero como tienen un apartamento en Salou (por ejemplo), la casa del pueblo que heredaron de los padres y trabajan los dos en una oficina y no se tienen que manchar las manos a no ser que reviente un boli. Y son clases media, según ellos. Claro.
0 K 11
Dragstat #1 Dragstat
Porque es una sorpresa
1 K 30
HAL9K #12 HAL9K
Yo soy clase trabajadora. Es lo que he sido siempre.
1 K 22
cocolisto #16 cocolisto
Lo que está desapareciendo es la clase mediocre.La clase media nunca ha existido en España.
0 K 20
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
A mi me vale con lo de las sartenes
Si las tienes que poner unas encima de otras, eres clase baja
Desde que lo supe las tengo colgadas y cuando hay corriente suena un tolón tolón muy eclesiástico
1 K 18
angelitoMagno #8 angelitoMagno
¿Lo ocultan? Pero si es un tema que sala cada dos por tres en los medios de comunicación.
0 K 17
#5 oscarcr80
Todos somos clase media.
El mendigo de la esquina se cree clase media. El que tiene un apartamento se cree tambien clase media.
1 K 17
ur_quan_master #10 ur_quan_master *
#5 los auténticos acomodados lo tienen claro: el resto somos clase mierda.
1 K 23
Torrezzno #6 Torrezzno *
A mi me la suda la clase que sea mientras entre dinero suficiente en casa para tener una vida comoda. Trabajar para que entre ese dinero me parece algo totalmente razonable.

Y me la suda aún mas que otros ganen mas que yo o que Amancio Ortega nade en billetes de dolar. Eso es de envidiosos, que cada uno tenga su casa en orden.
0 K 15
Benzo #13 Benzo
Marc Vidal sensacionalista de primer nivel.
0 K 10
#11 mstk *
¿están desapareciendo los empresarios, los rentistas y los especuladores?
0 K 7

menéame