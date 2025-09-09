edición general
Ocho narcotraficantes detenidos en Cádiz por torturar a un miembro de su propia banda que perdió droga

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que operaba en la provincia de Cádiz, tras el secuestro y tortura de uno de sus integrantes, acusado por sus compañeros de haber perdido una importante cantidad de estupefacientes. La operación, denominada “Trepamuros”, se ha saldado con ocho detenidos y una orden de búsqueda contra un noveno miembro que permanece fugado.

Fartón_Valenciano #2 Fartón_Valenciano *
"Según su testimonio, tras regresar a Puerto Serrano y expulsar la sustancia, alguien accedió a la vivienda y sustrajo la droga. Al no encontrarla, los líderes de la red lo acusaron de haberla robado. Fue entonces cuando comenzó el calvario: durante tres días, el joven fue golpeado, torturado y obligado a ingerir laxantes —tanto farmacéuticos como caseros— en un intento de recuperar la droga"

Creo que alguien se paso con de la raya... :troll:
pepel #1 pepel
Cómo está el patio, Serapio.
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Ya sabéis niños, no perder la droga que el jefe se pone chungo.
#4 R2dC
No solo pierde la droga, sino que encima les ratea.
