Ocho narcotraficantes detenidos en Cádiz por torturar a un miembro de su propia banda que perdió droga

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que operaba en la provincia de Cádiz, tras el secuestro y tortura de uno de sus integrantes, acusado por sus compañeros de haber perdido una importante cantidad de estupefacientes. La operación, denominada “Trepamuros”, se ha saldado con ocho detenidos y una orden de búsqueda contra un noveno miembro que permanece fugado.
