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Ocho apellidos españoles

Ocho apellidos españoles

VOX un partido político que nunca tendría que existir en la vida política de este país, si se cumpliese la ley de partidos políticos, por ser un partido contrario a La Constitución Española, VOX es como sus siglas indican, violento, lleno de odio y profundamente xenófobo, que para más inri algunos dirigentes se lian con el código civil y que por si fuera poco, va a gobernar justo con el PP en algunas comunidades. Una vergüenza nacional y un hazmerreír espantoso y un esperpento mayúsculo

| etiquetas: vox , violencia , odio , xenofobia , apellidos , españoles
5 2 0 K 72 politica
9 comentarios
5 2 0 K 72 politica
#4 soberao *
Más que "ocho apellidos españoles" sería "ocho apellidos franquistas" y si se quiere ser más preciso sería "cabestros y sus ocho apellidos franquistas" o resumiendo "cabestros y sus cuernos".
1 K 27
Priorat #6 Priorat *
#4 A ver, 8 apellidos catanales y vascos eran catalanes y vascos. Y nos tuvimos que aguantar. Sin ninguna matización.
Esto es 8 apellidos españoles.
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Aokromes #7 Aokromes
#6 castellanos :troll:
1 K 26
#8 soberao
#6 Sí pero aquí son franquistas no españoles. Además el tema de los ocho apellidos como certificado de pureza nacional no toma en cuenta los cuernos y es esto lo que he querido destacar con los defensores de la tauromaquia y los cuernos de su ganadería.
0 K 16
vicus. #1 vicus.
Si hubiese un poco de sentido y vergüenza a este partido no le tendría que votar nadie, pero como por desgracia hay mucho retarder en este país, puesto que parece que en términos de salud mental en este país se hizo bien poco, pues tenemos lo que tenemos, los monger nazis a espuertas del próximo gobierno de España, si nadie lo remedia
0 K 20
Mltfrtk #9 Mltfrtk
El problema son los traidores miserables que legitiman la existencia de partidos fascistas en un estado supuestamente democrático.
0 K 17
Priorat #5 Priorat *
Al apartheid Vox le ha llamado "prioridad nacional".
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Aokromes #2 Aokromes
juas nunca lo habia visto
Violencia Odio Xenofobia.
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#3 Cincocuatrotres
Pues entre PP y VOX se acercan a la mitad de los votos, lo de la prioridad nacional va a tener exito creo, mucha gente se siente discriminada
0 K 8

menéame