Ocho apellidos españoles

VOX un partido político que nunca tendría que existir en la vida política de este país, si se cumpliese la ley de partidos políticos, por ser un partido contrario a La Constitución Española, VOX es como sus siglas indican, violento, lleno de odio y profundamente xenófobo, que para más inri algunos dirigentes se lian con el código civil y que por si fuera poco, va a gobernar justo con el PP en algunas comunidades. Una vergüenza nacional y un hazmerreír espantoso y un esperpento mayúsculo