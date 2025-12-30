Ocean Infinity prevé reanudar hoy la búsqueda del vuelo MH370 tras once años desaparecido

El avión de Malaysia Airlines desapareció en marzo de 2014 con 239 personas a bordo. Este martes está previsto que se reanude la búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines tras once años en paradero desconocido. Tal y como anunció el Gobierno de Malasia a principios de diciembre, la empresa estadounidense de robótica marina Ocean Infinity llevará a cabo esta operación durante, al menos, 55 días. El vuelo desapareció en marzo de 2024 con 239 personas a bordo poco después de despegar de Kuala Lumpur rumbo a Pekín.