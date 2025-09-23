edición general
La OCDE eleva dos décimas el crecimiento de la economía española, hasta el 2,6% en 2025

En este informe también rebaja del 2,8 al 1,8% la previsión de crecimiento para Estados Unidos este año por los aranceles y por la caída de la inmigración

#2 Zamarro
Malditos izquierdistasrojosbolivarianosnorkomunistascubavenezolanos los de la OCDE!!
XtrMnIO #4 XtrMnIO *
"Perro Sanxe HDP!!!"
#3 Jotax
Pues a ver si salimos de la crisis según algunos.
#5 bibubibu
Pues que lo diga la OCDE es raro de cojones, porque estos tipos no se bajan los pantalones ni con un fajo de billetes.
