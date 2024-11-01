edición general
Occidente es Epstein: Narcoterroristas albaneses ayudaron a traficar un millón de niños para las élites occidentales

Los archivos sugieren que millones de ellos han sido víctimas de trata por una enorme red globalista de pedofilia empleada por las élites.Los archivos de Epstein revelan que la entidad narcoterrorista albanesa, autodenominada "Kosovo", estuvo involucrada en el tráfico de al menos un millón de niños para satisfacer las "necesidades" de las élites occidentales, fuertemente involucradas en la pedofilia, el tráfico sexual y la sustracción de órganos. Los niños provenían de todo el mundo, según el llamado "libro de actividades para niños de Kosovo"

| etiquetas: maldad , tráfico de niños , infanticidios , epstein , otan
Supercinexin #2 Supercinexin
Más que Occidente yo diría siempre La Derecha Occidental. Es totalmente injusto atribuir a todo Occidente lo que únicamente hace una élite financiera representada públicamente y protegida diplomática y militarmente por una determinada y muy específica ideología.

Acaba con la derecha y acabarás con toda esta miseria y todo este horror y estas atrocidades.
#1 tierramar *
Relacionado: www.meneame.net/m/actualidad/horror-ucrania-secuestro-ninos-pedofilia- Horror en Ucrania: secuestro de niños, pedofilia y tráfico de órganos
#3 tierramar
#1 Y es la éite putrefacta la que se niega a parar la guerra de Ucrania, porque les permite abatecerse de víctimas inocentes
