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Obras de Renoir, Cézanne y Matisse son robadas en minutos a un museo, dice la policía

En tres minutos, los ladrones entraron a la Fundación Magnani-Rocca, a las afueras de Parma, Italia, y se llevaron cuadros valorados en millones, dijeron las autoridades.

| etiquetas: robo , museo , italia
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1 comentarios
6 2 0 K 97 actualidad
josde #1 josde
Vaya sistema de seguridad que tenia ese museo. xD
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menéame