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La obra de ficción de Ramón y Cajal

La obra de ficción de Ramón y Cajal

Santiago Ramón y Cajal escribió doce historias de ficción científica entre 1885-1886, pero hasta 1905 no publicó cinco de ellas, bajo el título de Cuentos de vacaciones. Narraciones pseudocientíficas. En todos los relatos se hace referencia al progreso científico, y siempre están presentes el microscopio y la bacteriología, de la que decía que «es ver lo grande en lo pequeño»

| etiquetas: ramón y cajal , ciencia ficción , cuentos de vacaciones , nobel
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2 comentarios
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Deckardio #1 Deckardio
No mucha gente sabe que el Nobel español escribió Ciencia ficción. "Cuentos de vacaciones" está en archive.org Firmaba como "Doctor Bacteria". Alan Moore debería meterlo de cabeza en "La liga de los hombres extraordinarios":

archive.org/details/cuentosdevacaciones1906/page/n6/mode/1up
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Cuñado #2 Cuñado
#1 Pues daba el perfil.

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