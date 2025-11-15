edición general
Un objeto choca contra una nave espacial china y dispara las alertas: "Una seria amenaza"

La basura espacial está creando problemas cada vez mayores para las operaciones espaciales. Incluye cualquier objeto artificial en órbita que no funcione como satélite o nave espacial. Su tamaño varía desde una mota de pintura hasta grandes cuerpos de cohetes del tamaño aproximado de un autobús escolar. En la órbita más utilizada —la órbita terrestre baja—, estos desechos pueden moverse a velocidades de aproximadamente 29 000 km/h, casi siete veces la velocidad de una bala. A velocidades tan altas, incluso los fragmentos más pequeños de basur

Prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea y la que vivimos actualmente, la edad de la basura.
Nos rodea, la producimos, la amontonamos, la procesamos, la vendemos, la mandamos al culo del mundo, la tenemos en el aire, en la tierra, en los mares, en los ríos, en las verduras, fruta, carnes, agua embotellada, en nuestros fluidos vitales, en nuestras venas, huesos, cerebro, páncreas, pulmones, testículos... y ahora también en el espacio.

El ser humano siempre se supera a si mismo.
#1 Así es, y lo de los combustibles fósiles es otro ejemplo. Esas bolsas de gas y petróleo tomaron varias eras geológicas en formarse, y en un par de generaciones mal contadas extraemos y quemamos toda esa energía. Un plan sin fisuras.
#1 www.youtube.com/watch?v=ziWCjQKyeDY
La era de la basura.
Félix Rodríguez de la Fuente
