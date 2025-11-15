Un objeto choca contra una nave espacial china y dispara las alertas: "Una seria amenaza"

La basura espacial está creando problemas cada vez mayores para las operaciones espaciales. Incluye cualquier objeto artificial en órbita que no funcione como satélite o nave espacial. Su tamaño varía desde una mota de pintura hasta grandes cuerpos de cohetes del tamaño aproximado de un autobús escolar. En la órbita más utilizada —la órbita terrestre baja—, estos desechos pueden moverse a velocidades de aproximadamente 29 000 km/h, casi siete veces la velocidad de una bala. A velocidades tan altas, incluso los fragmentos más pequeños de basur
| etiquetas: objeto , choca , nave , espacial , china , alertas , amenaza
Nos rodea, la producimos, la amontonamos, la procesamos, la vendemos, la mandamos al culo del mundo, la tenemos en el aire, en la tierra, en los mares, en los ríos, en las verduras, fruta, carnes, agua embotellada, en nuestros fluidos vitales, en nuestras venas, huesos, cerebro, páncreas, pulmones, testículos... y ahora también en el espacio.
El ser humano siempre se supera a si mismo.
La era de la basura.
Félix Rodríguez de la Fuente