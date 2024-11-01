Los objetivos reales de Trump y Netanyahu en Irán y la complicidad europea

EEUU ha creado en el estrecho de Ormuz el escenario con el que ahora pretende justificar el envío de más tropas propias y pedir más intervención militar a otros países, con la intención de controlar esa vía marítima. Por su parte, Israel busca reforzar su hegemonía regional para proseguir con la anexión ilegal de territorio palestino, sirio y libanés, en su idea del Gran Israel.