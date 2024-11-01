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Los objetivos reales de Trump y Netanyahu en Irán y la complicidad europea

Los objetivos reales de Trump y Netanyahu en Irán y la complicidad europea

EEUU ha creado en el estrecho de Ormuz el escenario con el que ahora pretende justificar el envío de más tropas propias y pedir más intervención militar a otros países, con la intención de controlar esa vía marítima. Por su parte, Israel busca reforzar su hegemonía regional para proseguir con la anexión ilegal de territorio palestino, sirio y libanés, en su idea del Gran Israel.

| etiquetas: guerra , eeuu , israel , iran , ormuz
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2 comentarios
7 2 0 K 80 politica
pitercio #1 pitercio *
Ya no son 4 días.
Ahora hay que ir porque Irán pone inexplicablemente en peligro la economía mundial.
Ahora es una masacre humanitaria porque hay que proteger el comercio y la industria.
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Herumel #2 Herumel *
Si Israel se hace con el control del petróleo, estamos jodidos jodidos, todos, de hecho hasta USA con la que se invertirán las posiciones y USA pasaría a ser un proxi de Israel para America. y principalmente España, a largo plazo... hum... esta gente está loca y reclamaría Sefarad como suya, aun guardan las llaves.

A Trump hay que decirle, que si quiere Make America Great Again, que se busque la vida.
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