Objetivo Planeta - ¿Demasiada química en la agricultura?  

Cinco multinacionales controlan el 75% de las semillas comerciales, la agricultura ha perdido la gran cantidad de especies y variedades que cultivaba. Esto hace las semillas más vulnerables a patógenos y a cambios en su entorno, obligando a emplear más pesticidas, con un gran impacto medioambiental. Tres de esas mismas multinacionales controlan el 63% de los agroquímicos empleados. Es un tema crucial en cuanto a nuestra alimentación y nuestra salud, que debería estar mucho más presente en la conversación pública.
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El uso, la toxicidad y el daño ecológico de los pesticidas aumentan a escala global
Y se hace así por 2 motivos: porque nadie se ha planteado cuanta gente puede vivir en este planeta y por lo tanto hay que forzar la maquinaria productiva para que haya comida para tanta gentes, y para que la élite gane más dinero a costa de la salud de todos nosotros.
Como siempre en el mundo neoliberal los grandes gestores preocupandose por el bienestar de los nacidos, informado sus votantes incondicionales, de la situacion en las puertas de las camaras de comercio del Reino de España