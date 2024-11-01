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Objetivo Planeta - ¿Demasiada química en la agricultura?

Objetivo Planeta - ¿Demasiada química en la agricultura?  

Cinco multinacionales controlan el 75% de las semillas comerciales, la agricultura ha perdido la gran cantidad de especies y variedades que cultivaba. Esto hace las semillas más vulnerables a patógenos y a cambios en su entorno, obligando a emplear más pesticidas, con un gran impacto medioambiental. Tres de esas mismas multinacionales controlan el 63% de los agroquímicos empleados. Es un tema crucial en cuanto a nuestra alimentación y nuestra salud, que debería estar mucho más presente en la conversación pública.

| etiquetas: objetivo planeta , química , agricultura , pesticidas , plaguicidas
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5 comentarios
3 1 0 K 49 MAmbiente
#1 Pitchford *
En el programa comentan este reciente artículo publicado en Science que alarma sobre el aumento de la toxicidad total medida en diversas especies de animales, entre 2013 y 2019. Vamos para atrás.

sciencemediacentre.es/el-uso-la-toxicidad-y-el-dano-ecologico-de-los-p

El uso, la toxicidad y el daño ecológico de los pesticidas aumentan a escala global
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#5 alamajar
Alguien sabría decirme de quien es la sintonia del programa?
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Nube_Gris #2 Nube_Gris
No es química, es veneno... y no es la agricultura: es la comida del ser humano.

Y se hace así por 2 motivos: porque nadie se ha planteado cuanta gente puede vivir en este planeta y por lo tanto hay que forzar la maquinaria productiva para que haya comida para tanta gentes, y para que la élite gane más dinero a costa de la salud de todos nosotros.
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#3 Pitchford
#2 En realidad, en Europa tenemos sobreproducción de alimentos, salvo de grano para tanto animal enjaulado, que importamos de zonas donde la deforestación avanza. Las ayudas públicas deberían promover el cambio a agricultura regenerativa o ecológica, mientras que la agricultura convencional debería ser más bien tasada por su impacto ambiental. Subirían los precios y se reduciría el enorme desperdicio alimentario.
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aupaatu #4 aupaatu *
A los grandes productores de la industria Agraria nunca les ha preocupado la contaminacion de los acuiferos ,ni con los datos aportados por los cientificos que llevan decadas avisando de las futuras sequias que acompañaran al canmbio climatico.
Como siempre en el mundo neoliberal los grandes gestores preocupandose por el bienestar de los nacidos, informado sus votantes incondicionales, de la situacion en las puertas de las camaras de comercio del Reino de España
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menéame