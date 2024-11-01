Objetivo Planeta - ¿Demasiada química en la agricultura?  

Cinco multinacionales controlan el 75% de las semillas comerciales, la agricultura ha perdido la gran cantidad de especies y variedades que cultivaba. Esto hace las semillas más vulnerables a patógenos y a cambios en su entorno, obligando a emplear más pesticidas, con un gran impacto medioambiental. Tres de esas mismas multinacionales controlan el 63% de los agroquímicos empleados. Es un tema crucial en cuanto a nuestra alimentación y nuestra salud, que debería estar mucho más presente en la conversación pública.