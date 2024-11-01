Objetivo enseñanza cero. ¡Ya casi estamos!

Los profesores nos tomamos muy en serio el lema del gobierno de «Enseñanza cero», es decir, que un alumno salga del instituto tan ignorante como entró. No es nada fácil, pero después de años de arduo trabajo puedo decir que ya lo estamos consiguiendo. Por desgracia no se puede hacer mucho contra la inteligencia. Hay alumnos que tienen la desgracia de nacer inteligentes, y, pase lo que pase, serán inteligentes toda la vida. Pero si no podemos hacerlos tontos, al menos los haremos ignorantes. Escrito por Alfonso Vila Francés