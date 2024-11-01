Objetivo enseñanza cero. ¡Ya casi estamos!

Los profesores nos tomamos muy en serio el lema del gobierno de «Enseñanza cero», es decir, que un alumno salga del instituto tan ignorante como entró. No es nada fácil, pero después de años de arduo trabajo puedo decir que ya lo estamos consiguiendo. Por desgracia no se puede hacer mucho contra la inteligencia. Hay alumnos que tienen la desgracia de nacer inteligentes, y, pase lo que pase, serán inteligentes toda la vida. Pero si no podemos hacerlos tontos, al menos los haremos ignorantes. Escrito por Alfonso Vila Francés
| etiquetas: humor , educación , sátira
- En una clase en la que cada uno hace lo que quiere,porque la administración no respalda la autoridad del profesor
- La de la motivación es una de las falacias que más daño ha hecho a la educación en nuestro país.La tienen ya asumida los padres, que critican a veces a los profesores por no motivar a sus niños, y también los alumnos, a quienes se les oye decir en ocasiones, con el mayor desparpajo, que no se sienten motivados
Amén hermano!