Objetivo enseñanza cero. ¡Ya casi estamos!

Los profesores nos tomamos muy en serio el lema del gobierno de «Enseñanza cero», es decir, que un alumno salga del instituto tan ignorante como entró. No es nada fácil, pero después de años de arduo trabajo puedo decir que ya lo estamos consiguiendo. Por desgracia no se puede hacer mucho contra la inteligencia. Hay alumnos que tienen la desgracia de nacer inteligentes, y, pase lo que pase, serán inteligentes toda la vida. Pero si no podemos hacerlos tontos, al menos los haremos ignorantes. Escrito por Alfonso Vila Francés

Asimismov #1 Asimismov
No, no es el EMT, pero cada día es más real.
#2 Ovidio
El Panfleto antopedagógico salió ya hace 20 años y se puede decir que acertó en todo: www.ugr.es/~fjperez/textos/Panfleto_Antipedagogico_RMoreno.pdf
Robus #6 Robus
#2 Tiene algunas perlas:

- En una clase en la que cada uno hace lo que quiere,porque la administración no respalda la autoridad del profesor

- La de la motivación es una de las falacias que más daño ha hecho a la educación en nuestro país.La tienen ya asumida los padres, que critican a veces a los profesores por no motivar a sus niños, y también los alumnos, a quienes se les oye decir en ocasiones, con el mayor desparpajo, que no se sienten motivados

-no se puede enseñar nada a quien no quiere aprender
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Los profesores nos tomamos muy en serio el lema del gobierno, por eso cada vez queremos mejores sueldos y mas vacaciones para sacar solo burros de nuestras aulas, buena noticia sobre enseñanza.
Robus #5 Robus
#3 El nivel de ignorancia que demuestras sobre la cantidad de trabajo y presión que tienen los maestros deniega el valor de cualquier opinión tuya sobre el tema.
Robus #4 Robus
Hay que tener en cuenta, afortunadamente, que el gobierno cuenta con un gran aliado: los padres de los alumnos

Amén hermano! :clap:
