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Obispo de Jerusalén denuncia el aumento de ataques de colonos israelíes contra cristianos en Cisjordania

Obispo de Jerusalén denuncia el aumento de ataques de colonos israelíes contra cristianos en Cisjordania

Los ataques de colonos israelíes contra comunidades cristianas en Cisjordania están aumentando de forma preocupante, según ha denunciado el Obispo Auxiliar de Jerusalén, Mons. William Shomali, que alerta de un clima creciente de intimidación y violencia contra los fieles en Tierra Santa.

| etiquetas: israel , ataque , cristianos
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7 comentarios
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#4 Albarkas
Ahora pueden ir allí los Abogados Cristianos y ponerse moraos a denuncias contra los israelíes en vez de hacer el imbécil aquí.
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#7 XXguiriXX
Cristiano que defiende a los sionistas / Israel sólo puede ser:
- Ignorante hasta la médula
- Subnormal profundo
- Miserable que vendería a su familia por dos perras
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NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Vaya pero si me dice la secta de pederastas que el peligro para los cristianos es Irán que puede atacar ahora a 4000 kilómetros después de que los pederastas satanicos hicieran un ataque de falsa bandera en Diego Garcia

Madre mía, a saber porqué no llego a fin de mes, las casas están caras, los sueldos no suben...
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azathothruna #6 azathothruna
En mis tiempos, los cruzados protegian a los peregrinos que iban a tierra santa.
No aceptaban sobornos de los asesinos de yebus :shit:
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#2 Pivorexico
Igual se debe a que los cristianos están en el lado malo de la historia :-D
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DDJ #5 DDJ
Qué coñazo de wololós por todos lados
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sotillo #3 sotillo
Que traslade su denuncia a los judíos para que medien
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menéame