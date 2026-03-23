Obispo de Jerusalén denuncia el aumento de ataques de colonos israelíes contra cristianos en Cisjordania

Los ataques de colonos israelíes contra comunidades cristianas en Cisjordania están aumentando de forma preocupante, según ha denunciado el Obispo Auxiliar de Jerusalén, Mons. William Shomali, que alerta de un clima creciente de intimidación y violencia contra los fieles en Tierra Santa.
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- Ignorante hasta la médula
- Subnormal profundo
- Miserable que vendería a su familia por dos perras
Madre mía, a saber porqué no llego a fin de mes, las casas están caras, los sueldos no suben...
No aceptaban sobornos de los asesinos de yebus