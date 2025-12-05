Detectan 52.958 discursos de odio en redes en octubre de 2025 y el 60% atacan a personas del norte de África

El sistema FARO del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) detectó durante octubre de 2025 un total de 52.958 discursos de odio reportables en redes sociales, con el 60% de estos mensajes de ataques a personas del norte de África.
| etiquetas: discursos de odio , octubre , oberaxe , redes sociales
Y curiosamente los liberadores del mundo libre consiguieron trasformar los países democráticos en tecraticos , despojados de sus recursos y ahora en manos de los yihadistas.
No es casual el odio es un plan estaturado y ejecutado para ese fin
Ya hacen ellos bastante para odiarlos sin ayuda, gracias.
Es lo que se viene...