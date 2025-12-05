edición general
11 meneos
51 clics

Detectan 52.958 discursos de odio en redes en octubre de 2025 y el 60% atacan a personas del norte de África

El sistema FARO del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) detectó durante octubre de 2025 un total de 52.958 discursos de odio reportables en redes sociales, con el 60% de estos mensajes de ataques a personas del norte de África.

| etiquetas: discursos de odio , octubre , oberaxe , redes sociales
9 2 1 K 105 actualidad
5 comentarios
9 2 1 K 105 actualidad
aupaatu #1 aupaatu *
Empezaron los colonialistas Europeos en África y lo remataron los Sionistas y el Imperio norteamericano,tras la guerra mundial y a lo largo del siglo XXI con sus primaveras árabes y sus migraciones a consecuencia de las guerras de Oriente Medio, consiguiendo que parte de la población europea odie a los emigrantes musulmanes.
Y curiosamente los liberadores del mundo libre consiguieron trasformar los países democráticos en tecraticos , despojados de sus recursos y ahora en manos de los yihadistas.
No es casual el odio es un plan estaturado y ejecutado para ese fin
3 K 46
#2 Spermando
#1 "consiguiendo que parte de la población europea odie a los emigrantes musulmanes."
Ya hacen ellos bastante para odiarlos sin ayuda, gracias.
0 K 6
MisturaFina #3 MisturaFina
Son bots hablando con bots por intereses políticos.
Es lo que se viene...
0 K 8
#4 VFR
No entiendo ese odio a los ceutíes
0 K 7
Lorips_ #5 Lorips_
¿El odio a catalufos como yo también cuenta?
0 K 6

menéame