Nvidia vuelve a exportar los H20 a China con un acuerdo sin precedentes

Tras semanas de incertidumbre, Nvidia ha reactivado el envío de sus H20 a China.La medida llega después de meses de vaivenes regulatorios y presiones políticas.

HeilHynkel #4 HeilHynkel
A ver, esta noticia tiene ya 8 días y si buscas, hay un montón respecto a un baneo de NIVIDA.

Esta noticia es de hace cuatro días: www.cnbc.com/2025/08/15/china-not-welcoming-nvidia-back-with-open-arms  media
bioibon #1 bioibon *
China no va a comprar ni uno solo de esos H20 después de la advertencia del gobierno. Y hacen bien.
borteixo #2 borteixo
#1 pero si han llegado a un acuerdo, lo pone en la entradilla.
