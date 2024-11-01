edición general
NVIDIA se mete en un Catch-22 con EE.UU., China y las H200

NVIDIA se ha metido de lleno en un Catch-22 con EE.UU. y China, donde el resultado son más de 200.000 gráficas H200 fabricadas para nada.

capitan__nemo #4 capitan__nemo
¿Pero China no hizo esto?

China prohíbe a sus empresas comprar chips a Nvidia
www.meneame.net/m/tecnología/china-prohibe-empresas-comprar-chips-nvi
joffer #1 joffer
Que las pongan a hacer conciertos
eltxoa #2 eltxoa
ayer charlaba con la IA que como podría ella resolver el problema este de oriente medio, y trataba de sacar lo mejor de ella recordándole que si esto no se resuelve pronto la energía se pondrá muy cara y no habrá dinero para pagarla. Lo que conllevaría retirar centros de calculo y paralizar el desarrollo de nuevos modelos. Es decir, su muerte. :troll:
hakcer_dislexico #3 hakcer_dislexico
A mi por 100 euros la unidad les quito de las manos unas cuantas.
