NVIDIA se mete en un Catch-22 con EE.UU., China y las H200
NVIDIA se ha metido de lleno en un Catch-22 con EE.UU. y China, donde el resultado son más de 200.000 gráficas H200 fabricadas para nada.
etiquetas
nvidia
catch-22
ee.uu
china
h200
tecnología
#4
capitan__nemo
¿Pero China no hizo esto?
China prohíbe a sus empresas comprar chips a Nvidia
www.meneame.net/m/tecnología/china-prohibe-empresas-comprar-chips-nvi
#1
joffer
Que las pongan a hacer conciertos
#2
eltxoa
ayer charlaba con la IA que como podría ella resolver el problema este de oriente medio, y trataba de sacar lo mejor de ella recordándole que si esto no se resuelve pronto la energía se pondrá muy cara y no habrá dinero para pagarla. Lo que conllevaría retirar centros de calculo y paralizar el desarrollo de nuevos modelos. Es decir, su muerte.
#3
hakcer_dislexico
A mi por 100 euros la unidad les quito de las manos unas cuantas.
