Nvidia está realizando su mayor compra hasta la fecha, adquiriendo activos de la startup de chips Groq, de nueve años de antigüedad, por unos 20 mil millones de dólares [eng]

Nvidia ha acordado comprar activos de Groq, un diseñador de chips aceleradores de inteligencia artificial de alto rendimiento, por 20 mil millones de dólares en efectivo, según Alex Davis, CEO de Disruptive, que lideró la última ronda de financiación de la startup en septiembre.

Torrezzno
A parte de la colosal cantidad de dinero me ha resultado curioso por este otro meneo que subí hace un tiempo

www.meneame.net/m/tecnología/relacion-amor-odio-nvidia-openai-oracle-

En este articulo el autor habla sobre la economía circular que hay en el mundo de las IA. Planteaba que Oracle pudiese comprar Grok para plantarle cara a NVIDIA. Fijaos como termina:

"Groq currently has a valuation of around $6.9 billions, according to its last funding round in september 2025.…   » ver todo el comentario
HeilHynkel
Las acciones de NVIDIA estás muy sobrevaloradas (ojo, que no digo que la empresa no valga nada, es una empresa muy valiosa, pero no a ese precio) y lo mejor que puede hacer es usar ese sobreprecio para comprar otras compañías pagando en acciones antes de que se ajuste el valor a algo más real (algo más real puede ser que la empresa valga dos billones de los de doce ceros en de cuatro y medio que vale ahora)
Gry
Nvidia le ha visto las orejas al lobo con el anuncio de Google de sus nuevos microprocesadores para IA

es.googlediscovery.com/ironwood-el-nuevo-chip-de-ia-de-google-que-desa

Y el resto de las compañías también están desarrollando los suyos propios, Amazon, OpenAi...
DatosOMientes
En efectivo. En billetes pequeños y no consecutivos.
PijoProgre
Desde que Maduro anunció que iban a fabricar chips de Nvidia, a esta empresa no le queda otra que diversificar y comprar como loca antes de desaparecer del mercado

x.com/therealbuni/status/1999691634632798683
