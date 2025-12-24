Nvidia está realizando su mayor compra hasta la fecha, adquiriendo activos de la startup de chips Groq, de nueve años de antigüedad, por unos 20 mil millones de dólares [eng]

Nvidia ha acordado comprar activos de Groq, un diseñador de chips aceleradores de inteligencia artificial de alto rendimiento, por 20 mil millones de dólares en efectivo, según Alex Davis, CEO de Disruptive, que lideró la última ronda de financiación de la startup en septiembre.
En este articulo el autor habla sobre la economía circular que hay en el mundo de las IA. Planteaba que Oracle pudiese comprar Grok para plantarle cara a NVIDIA. Fijaos como termina:
"Groq currently has a valuation of around $6.9 billions, according to its last funding round in september 2025.… » ver todo el comentario
Y el resto de las compañías también están desarrollando los suyos propios, Amazon, OpenAi...
