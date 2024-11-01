·
2
meneos
9
clics
El número de votos por correo es de 21.467, un 37,2% menos que en las autonómicas de 2023
El número de votos emitidos por correo para las elecciones autonómicas de Aragón ha sido de 21,467, un 37,2% menos que en mayo de 2023, según ha dado a conocer la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero...
|
etiquetas
:
elecciones
,
aragón
1
1
0
K
15
actualidad
2 comentarios
#2
powernergia
La victoria derechista está asegurada, así que no hay fraude.
0
K
11
#1
YSiguesLeyendo
... De ellos, 13.735 votos corresponden a la provincia de Zaragoza; 4.912 a Huesca y 2.820 a Teruel...
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
