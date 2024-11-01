edición general
El número de votos por correo es de 21.467, un 37,2% menos que en las autonómicas de 2023

El número de votos emitidos por correo para las elecciones autonómicas de Aragón ha sido de 21,467, un 37,2% menos que en mayo de 2023, según ha dado a conocer la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero...

La victoria derechista está asegurada, así que no hay fraude.
... De ellos, 13.735 votos corresponden a la provincia de Zaragoza; 4.912 a Huesca y 2.820 a Teruel...
