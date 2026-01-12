edición general
6 meneos
189 clics
Número de personas con ciudadanía extranjera en Groenlandia [Eng]

Número de personas con ciudadanía extranjera en Groenlandia [Eng]  

Número de personas con ciudadanía extranjera en Groenlandia.

| etiquetas: groenlandia , extranjeros , data
5 1 0 K 114 Visualdata
8 comentarios
5 1 0 K 114 Visualdata
HeilHynkel #4 HeilHynkel
En breve ... 50.000 daneses que estarán en la mira de ICE. :roll:
1 K 37
Pepepaco #5 Pepepaco
19 españoles, los mismos que canadienses.
!Joder¡ Con el frío que hace. {0x1f631}
0 K 11
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Piden como requisito para la licencia ser fan del kiviak
0 K 10
Apotropeo #1 Apotropeo
Filipinos y tailandeses, alucinante
0 K 8
kinz000 #3 kinz000
#1 Servicio.
0 K 11
Don_Pixote #8 Don_Pixote
#3 si para los resorts…
Industria pesquera
0 K 8
#6 javic
#1 ¿Servicio doméstico? U otro oficio como marineros..
0 K 10
McGorry #7 McGorry
#1 Trabajan en la industria pesquera. En Noruega e Islandia también hay muchos.
2 K 32

menéame