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El número de españoles residentes en el extranjero creció el año pasado un 5,1%, la mayor subida desde 2016

El número de españoles residentes en el extranjero creció el año pasado un 5,1%, la mayor subida desde 2016

El repunte tiene que ver con las nacionalizaciones en destino, a través de la Ley de Nietos, sin lugar a dudas, pero también con salidas de población de España de migrantes extranjeros con nacionalidad española", que ella achaca a "unas condiciones de vida actuales en España que no son las más fáciles, considerando el aumento muy sostenido y exponencial de los precios de la vivienda en alquiler y propiedad y las dificultades de emancipación de los jóvenes". La población española residente en el extranjero, según el PERE, es una cifra...

| etiquetas: población , estadística , migraciones
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14 comentarios
4 1 0 K 50 actualidad
#3 woke
se van los buenos y vienen...
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ipanies #4 ipanies
#3 Siguiendo tu lógica... Los buenos de otros países??
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#6 Mesopotámico
#4 Sabes perfectamente que no
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haprendiz #7 haprendiz
#3 Se van los buenos y... tenemos que aguantarte a ti. {0x1f601}
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#8 woke
#7 pues vete y que te sustituyan "los buenos"
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haprendiz #9 haprendiz
#8 ¿Para qué? Si ya te tenemos a ti. ¿Quieres cacahuetes?
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#10 woke
#9 eres hodioso
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flekyboy #12 flekyboy
#3 y si tú te quedas, ya sabemos que no eres de los buenos.
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#13 concentrado
#3 Se van los buenos y se quedan los cuñados.
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... que no ha dejado de subir, al menos desde 2011. Ni siquiera el año de la pandemia, aunque levemente (1,31%), dejó de aumentar el número de españoles por el mundo, que ya ha doblado la cifra de 2010 (1.574.123). Los países extranjeros en los que a 1 de enero de 2026 residían más personas de nacionalidad española son Argentina (543.971), Francia (329.548) y Estados Unidos (236.394)...
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Rogue #5 Rogue
La de gente que dejó el país después de ganar las elecciones el perro.
Los Quiles, Carlos Herrera, Inda, Dani Desokupa...
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allaquevamos #14 allaquevamos
A mi me gustaria que además de decirnos cuántos se van cada año, nos mostrarán el nivel educativo.
Dato que es fácilmente medible y añadir a las estadísticas.

Creo que España está haciendo un gran esfuerzo educativo sobre estas personas que luego se benefician otros países.
Muchos de los que estudiaron conmigo a dia de hoy residen fuera de España por falta de oportunidades o condiciones muy precarias en nuestro país.
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ContracomunistaCaudillo #2 ContracomunistaCaudillo
Esto no es un problema, de hecho es lo deseado. Ayudará a mejorar las estadísticas de empleo.
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Edheo #11 Edheo
Verás cuando se enteren los de la derechita... con su gran reemplazo
Cuando descubran, que el mayor número de emigrantes, son de su propia derechita.
#2 Ah vale, ya tardaba, es un plan del perro, es eso?
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menéame