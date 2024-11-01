El número de españoles residentes en el extranjero creció el año pasado un 5,1%, la mayor subida desde 2016

El repunte tiene que ver con las nacionalizaciones en destino, a través de la Ley de Nietos, sin lugar a dudas, pero también con salidas de población de España de migrantes extranjeros con nacionalidad española", que ella achaca a "unas condiciones de vida actuales en España que no son las más fáciles, considerando el aumento muy sostenido y exponencial de los precios de la vivienda en alquiler y propiedad y las dificultades de emancipación de los jóvenes". La población española residente en el extranjero, según el PERE, es una cifra...
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Los Quiles, Carlos Herrera, Inda, Dani Desokupa...
Dato que es fácilmente medible y añadir a las estadísticas.
Creo que España está haciendo un gran esfuerzo educativo sobre estas personas que luego se benefician otros países.
Muchos de los que estudiaron conmigo a dia de hoy residen fuera de España por falta de oportunidades o condiciones muy precarias en nuestro país.
Cuando descubran, que el mayor número de emigrantes, son de su propia derechita.
#2 Ah vale, ya tardaba, es un plan del perro, es eso?